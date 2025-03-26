MLB／家人見證升大聯盟激動落淚 太空人小將卡位開幕戰先發

太空人隊今天在官方社群媒體上傳感人一幕，教頭艾斯帕達（Joe Espada）在全隊以及新秀史密斯（Cam Smith）家人面前，宣布將史密斯升上大聯盟，還將擔任開幕戰先發右外野手，得知此事的史密斯在隊友掌聲包圍下激動落淚，並與家人相擁。

艾斯帕達在休息室大聲宣佈：「有人問我，如果你被叫上大聯盟，你會先想跟誰分享？我的答案是我家人。你會想告訴那些陪伴著你的人，所以我現在要打給某人，接到電話的人請上前。」，隨著鈴聲響起，史密斯掩面落淚，在家人面前被通知升上大聯盟。

史密斯在2024年選秀會首輪第14順位被小熊隊指名，也名列百大新秀第73名，休賽季作為塔克（Kyle Tucker）交易案的包裹被送往太空人，史密斯本次春訓繳出驚人.342/.419/.711打擊三圍，還包含4轟與11打點，因此獲得教練團青睞，從2A直升大聯盟。

值得注意的是，史密斯上賽季從新人聯盟一路狂飆到2A，且成績幾乎可說是「無痛轉換」，展現優秀的適應力。總計史密斯去年在小聯盟共出賽32場，打擊率0.313、7轟，整體攻擊指數（OPS）1.005。他將在美國時間周四開幕戰以先發右外野手登板。