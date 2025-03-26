快訊

南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／響尾蛇卡洛爾連8戰敲安 成為春訓「四割男」

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾。 美聯社
卡洛爾。 美聯社

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）近期手感火燙，今天在春訓熱身賽最終戰又敲出安打，連8戰有安打使他成為「四割男」。

響尾蛇與守護者隊交手，卡洛爾擔任第2棒右外野手，首打席面對歐提茲（Luis L. Ortiz），2好3壞情況下，將沒有進入好球帶的外角壞球掃向左外野，形成平飛安打，隨後靠隊友安打跑回分數。

今天卡洛爾只是上場維持手感，2局上就被換下場，終場響尾蛇以2：3輸球。

響尾蛇今年春訓熱身賽程結束，卡洛爾總共出賽16場，45打數18安、包含4轟、10打點、2盜壘，打擊率0.400，整體攻擊指數（OPS）1.182。卡洛爾春訓的好表現，也讓許多響尾蛇球迷期待他新賽季的表現。

卡洛爾 響尾蛇

相關新聞

MLB／真美子曾拒絕大谷翔平 日媒爆料原因：不愛輕浮男

道奇隊日本球星大谷翔平與太太田中真美子在訓練時相識，成為美好戀曲的初章，兩人更在2024年宣告結婚，今年更要一起迎接新生...

MLB／道奇受邀白宮大谷翔平隨行 羅伯茲要見川普

美國職棒大聯盟道奇隊去年拿下世界大賽冠軍，美國總統川普按照傳統邀請球隊到白宮作客，而道奇隊今天宣布將在美國時間4月7日造...

MLB／貝玆回歸瘦了一圈 大谷翔平提前退場有原因

美國職棒大聯盟道奇隊今天有好消息，與怪病奮戰的貝茲（Mookie Betts）重返先發打線，今天在對天使隊的熱身賽扛起第...

MLB／家人見證升大聯盟激動落淚 太空人小將卡位開幕戰先發

太空人隊今天在官方社群媒體上傳感人一幕，教頭艾斯帕達（Joe Espada）在全隊以及新秀史密斯（Cam Smith）家人面前，宣布將史密斯升上大聯盟，還將擔任開幕戰先發右外野手，得知此事的史密斯在隊

MLB／從未打過小聯盟！ 22歲天使小將空降大聯盟開季名單

據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，天使隊在2024年選秀會選進的新秀強森（Ryan Johnson）將在沒有小聯盟出賽經驗的狀況下，直接進入天使大聯盟開季26人名單，成為史上第23位空

MLB／34轟重砲捕手和波拉斯分手 與水手簽6年1.05億美元合約

據大聯盟官網報導，水手隊與34轟重砲捕手羅利（Cal Raleigh）簽下6年1.05億美元延長合約，留住這名頂尖球員。 羅利6年合約將在今年開跑，簽約金1000萬美元，本季薪資為100萬美元，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。