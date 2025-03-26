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MLB／響尾蛇卡洛爾連8戰敲安 成為春訓「四割男」
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）近期手感火燙，今天在春訓熱身賽最終戰又敲出安打，連8戰有安打使他成為「四割男」。
響尾蛇與守護者隊交手，卡洛爾擔任第2棒右外野手，首打席面對歐提茲（Luis L. Ortiz），2好3壞情況下，將沒有進入好球帶的外角壞球掃向左外野，形成平飛安打，隨後靠隊友安打跑回分數。
今天卡洛爾只是上場維持手感，2局上就被換下場，終場響尾蛇以2：3輸球。
響尾蛇今年春訓熱身賽程結束，卡洛爾總共出賽16場，45打數18安、包含4轟、10打點、2盜壘，打擊率0.400，整體攻擊指數（OPS）1.182。卡洛爾春訓的好表現，也讓許多響尾蛇球迷期待他新賽季的表現。
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