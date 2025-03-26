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MLB／從未打過小聯盟！ 22歲天使小將空降大聯盟開季名單
據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，天使隊在2024年選秀會選進的新秀強森（Ryan Johnson）將在沒有小聯盟出賽經驗的狀況下，直接進入天使大聯盟開季26人名單，成為史上第23位空降大聯盟的球員。
現年22歲的強森在總輪次第74順位被天使選中，簽約金為175萬美元，由於上季在大學已投了106局，因此他從未在小聯盟出賽過。近期強森參與大聯盟春訓表現可圈可點，主投11.1局飆出10K，只有1次四壞，防禦率3.97。
自1965年出現選秀制度後，包含強森在內只有23名球員直升大聯盟，進入21世紀後更是只有3人，分別是2009年紅人隊在首輪選進的李克（Mike Leake），以及因疫情而在白襪隊直升大聯盟，現效力紅襪隊的強力左投克羅謝（Garrett Crochet）。
天使近期的養成策略常將潛力球員快速升級，如只在小聯盟打40天就迎來大聯盟初登場的一壘手薛耶爾（Nolan Schanuel），游擊手奈托（Zach Neto）也只在農場打了44場就在2023年升上大聯盟，上述2位球員也都成功在天使陣中取得一席之地。
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