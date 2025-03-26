快訊

亞亞出境鬆口氣？劉世芳：我還在呼吸

結束8年婚姻楊千霈真命天子現身 建材小開「神似陳傑憲」

金門濃霧影響海空交通 小三通與飛機全面停擺

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇受邀白宮大谷翔平隨行 羅伯茲要見川普

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平(左)、道奇教頭羅伯茲(右)。 美聯社
大谷翔平(左)、道奇教頭羅伯茲(右)。 美聯社

美國職棒大聯盟道奇隊去年拿下世界大賽冠軍，美國總統川普按照傳統邀請球隊到白宮作客，而道奇隊今天宣布將在美國時間4月7日造訪，大谷翔平、山本由伸等日籍球員預計隨行。

道奇隊官方社群媒體今天發表聲明，延續過去的棒球傳統，總統川普邀請2024年世界大賽冠軍道奇隊前往白宮，日期在4月7日球隊作客華盛頓，而道奇隊也很期待這趟旅程，慶祝封王成就，另外部分成員也將在隔天造訪國會山莊。

不過因川普鮮明的政治立場，道奇隊未必全員到齊，2019年效力紅襪隊的貝茲（Mookie Betts）當時就未隨隊參加，這次也表示自己尚未決定是否出席，還需要跟家人討論。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在2018年世界大賽第四戰的調度曾被川普在推特上批評，2019年被問到假設道奇隊奪冠是否會前往白宮？當時羅伯茲給予否定的答案。

而如今羅伯茲則表示自己計畫會隨隊前往白宮，「我尊重這個職位，這是全國最高單位，也是全世界，所以很期待這個邀請，到白宮無疑是我們的榮譽，這是慶祝2024年世界冠軍的機會。」

另外日本球員大谷翔平、山本由伸則預計前往，上一次有日本選手訪問白宮是2014年的紅襪隊上原浩治，當時的總統為歐巴馬。

世界大賽 大谷翔平 川普 羅伯茲 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平請全隊吃壽司 官網：展現領袖特質

MLB／大谷翔平50/50紀念公仔 球迷：這是誰？

MLB／大谷翔平首轟打到東京巨蛋屋頂？日本球迷熱議

MLB／光代言收入就1億美元 大谷翔平成棒壇第一人！

相關新聞

MLB／道奇受邀白宮大谷翔平隨行 羅伯茲要見川普

美國職棒大聯盟道奇隊去年拿下世界大賽冠軍，美國總統川普按照傳統邀請球隊到白宮作客，而道奇隊今天宣布將在美國時間4月7日造...

MLB／大谷翔平請全隊吃壽司 官網：展現領袖特質

洛杉磯道奇隊結束東京之旅，準備在美國本土打開幕戰；大聯盟官網報導，大谷翔平在東京請全隊吃壽司大餐，展現了他的領袖特質

MLB／爭取海外賽來台舉辦 悍創提案鎖定2028年

美國職棒大聯盟海外賽今年在東京舉行，球迷關注未來是否有機會來台灣舉辦。悍創今天回覆，此次有受邀參與全球戰略合作夥伴會談行...

MLB／菅野智之確定金鶯先發輪值 開幕4連戰對藍鳥初登板

前日職讀賣巨人王牌投手菅野智之，今年休季以35歲之齡挑戰美國職棒大聯盟，與巴爾的摩金鶯隊簽下1年1300萬美元合約。春訓期間表現亮眼，金鶯總經理艾利亞斯（Mike Elias）日前正式宣布，菅野確定將

MLB／外媒點「邪惡帝國」道奇奪冠壓力最大 總裁樂當反派：三贏

大聯盟新賽季即將展開，加拿大媒體《theScore》點出5支奪冠壓力最大的球隊，「新邪惡帝國」道奇隊排名第1。 報導指出，奪冠壓力最大的球隊依序是道奇、洋基、費城人、大都會和教士。因為道奇不斷以

MLB／開幕戰對道奇寫31年首見紀錄 老虎王牌：他們打線很強

老虎隊王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）去年奪下美聯投手3冠王和塞揚獎，今年開幕戰就要面對「邪惡帝國」道奇隊，也創下暌違31年的難得紀錄。 史庫柏去年先發31場，18勝4敗，主投192局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。