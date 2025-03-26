聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平請全隊吃壽司 官網：展現領袖特質
道奇隊結束東京之旅，準備在美國本土打開幕戰；大聯盟官網報導，大谷翔平在東京請全隊吃壽司大餐，展現了他的領袖特質。
道奇隊27日在主場迎戰老虎隊，展開新球季。大聯盟官網報導，回顧道奇上星期在東京巨蛋與小熊隊的海外賽，此行一大焦點堪稱是大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希3名日本球星，宴請全隊吃壽司大餐。
根據大谷翔平社群媒體16日貼出照片，道奇全隊圍著一條200公斤的鮪魚拍照。官網報導指出，儘管是3名日本球星合請，但山本與佐佐木都認為，大谷翔平是安排這頓大餐的主導者。
官網報導指出，大谷翔平加入道奇隊進入第2年，正在各個方面展現他的領導風範。
總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，這頓壽司大餐不僅是展現了領導力，同時也展現了民族感情和對國家的自豪，把自己最引以為傲的料理與隊友分享，表達熱情與好客的態度。
羅伯茲坦言，大谷翔平加入道奇以來，在各方面都有所成長，如果時間點是去年，大谷可能不會這麼做。山本由伸表示，大谷翔平比較不是用講話來領導的人，更多時候他會用自己的行動，帶領這支球隊。
外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）說，大谷翔平在工作之餘，其實是一個有趣的人，「他喜歡享受我們在球場外的聚會，大家看到他在場上總是很嚴肅，但他不是這樣的人」。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言