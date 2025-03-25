中職／曾聖安披50號球衣拚開季名單 看克魯茲吹出滿滿好評不當壓力

味全龍隊新人曾聖安前進開季名單機會濃厚，背號已從3位數晉升2位數，挑選「50號」，總教練葉君璋預期他應該會有一點緊張、睡不著覺，他笑說：「不是一點，是很緊張。」

曾聖安為龍隊去年選秀第一指名選進的外野手，在官辦熱身賽累積17打數敲出6安打，打擊率3成53，近期新聞滿滿，全因打擊教練克魯茲給的評價好上天，直言看他打擊想到索托（Juan Soto）、如果到美國預計3年可上大聯盟，讓球迷都納悶是有沒有真的這麼好。

這些來自近期新聞的壓力，曾聖安說不會特別去想，「不會去看別人對我的評價，現在能做的，就是先打好每場球，我才剛進來，專注在每一場比賽就好。」

回顧今年春訓調整，他說一開始在比賽時其實遇到很多狀況，打擊不像官辦時這麼好，有和教練、學長討論，「有做一些調整，把多餘的動作改掉，嘗試一些新的姿勢，現在就是用我最舒服的方式去試試看，現在能記住的東西就去習慣它，把它變成身體記憶。」

曾聖安的背號從121號晉升為50號，並無特別原因，他說：「就是在剩下的號碼裡看比較順眼的。」