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MLB／菅野智之確定金鶯先發輪值 開幕4連戰對藍鳥初登板

聯合新聞網／ 綜合外電報導
菅野智之進入金鶯隊先發輪值。 路透社
菅野智之進入金鶯隊先發輪值。 路透社

前日職讀賣巨人王牌投手菅野智之，今年休季以35歲之齡挑戰美國職棒大聯盟，與巴爾的摩金鶯隊簽下1年1300萬美元合約。春訓期間表現亮眼，金鶯總經理艾利亞斯（Mike Elias）日前正式宣布，菅野確定將進入球隊開季先發輪值，預計將於3月31日或4月1日，於客場對戰多倫多藍鳥，迎來個人大聯盟生涯首場先發登板。

根據金鶯隊春訓最終輪值安排，開幕戰將由艾弗林（Zach Eflin）掛帥先發，第2戰由老將摩頓（Charlie Morton）登板，第3與第4戰則由克里默（Dean Kremer）與菅野智之擔任先發，具體順序仍待總教練海德（Brandon Hyde）拍板。左投新秀波維奇（Cade Povich）則鎖定第五號先發席次。

菅野在春訓的表現相當穩定，前4次出賽皆未失分，直到3月20日對洋基之戰，先發4.2局失5分吞下熱身賽首敗。不過整體來看，他在5場登板累計投15.1局，被敲11安、投出15次三振與5次保送，防禦率為3.00，被打擊率僅0.204，每局被上壘率為1.07，整體數據依然亮眼。

艾利亞斯對菅野的表現給予高度肯定：「他的春訓真的非常出色，球速和控球都達到我們的期待。他適應環境的速度也讓人印象深刻，看起來就像是屬於大聯盟舞台的投手。」

菅野智之過去在日職的成績也相當輝煌，生涯共獲得2次澤村賞及2次中央聯盟MVP。去年在讀賣巨人出賽24場，繳出15勝3敗、防禦率1.67的成績，投出156.2局送出111次三振。今年他踏上旅美圓夢之路，將正式迎來大聯盟生涯的開端。

由於金鶯目前有多位主力先發投手如羅里格茲（Grayson Rodriguez）、布萊迪許（Kyle Bradish）、威爾斯（Tyler Wells）等人因傷缺陣，菅野的加入對球隊輪值是一大助力。他的表現也將成為新賽季金鶯能否穩住戰力的重要關鍵。

隨著春訓告一段落，金鶯全隊即將啟程前往多倫多備戰開季四連戰。對於菅野智之而言，這不只是一次新環境的挑戰，更是他職業生涯邁向新高峰的重要一步，外界也將密切關注這位「日職王牌」在大聯盟舞台上的表現。

多倫多 教練 美國 舞台 連戰

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