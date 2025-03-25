MLB／外媒點「邪惡帝國」道奇奪冠壓力最大 總裁樂當反派：三贏

大聯盟新賽季即將展開，加拿大媒體《theScore》點出5支奪冠壓力最大的球隊，「新邪惡帝國」道奇隊排名第1。

報導指出，奪冠壓力最大的球隊依序是道奇、洋基、費城人、大都會和教士。因為道奇不斷以驚人支出補強戰力，激怒其他隊老闆、高層及球迷，並出現下份勞資協議增加薪資上限的聲浪。報導提到，道奇如果無法完成連霸，就會被視為徹底失敗。

對於被稱為新邪惡帝國，休賽季加盟的2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）表示，「我不認為我們是反派，我們是一支渴望勝利的球隊，如果其他球隊或球迷不滿，他們知道該怎麼做，照著道奇的建隊方式。」

對於成為反叛，道奇總裁卡斯坦（Stan Kasten）樂觀表示，「從娛樂角度來看，這對我們來說是件好事。我們是一支深受球迷喜愛的球隊，觀眾人數屢創新高，領先全大聯盟。同時我們又是最受敵隊球迷憎恨的球隊，客場觀眾人數同樣高居第1，對大聯盟來說，是雙贏的局面。」

「這也大力推動棒球在全球的發展。因此這不只是雙贏，而是三贏。我毫不懷疑，這對棒球來說絕對是好事」卡斯坦說。