MLB／開幕戰對道奇寫31年首見紀錄 老虎王牌：他們打線很強

老虎隊王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）去年奪下美聯投手3冠王和塞揚獎，今年開幕戰就要面對「邪惡帝國」道奇隊，也創下暌違31年的難得紀錄。

史庫柏去年先發31場，18勝4敗，主投192局飆228K，防禦率2.39，囊括美聯防禦率、勝投及三振王，並獲選美聯塞揚獎。大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史庫柏成為第4位去年奪下塞揚獎，新賽季首戰就要面對衛冕軍的投手，前3人是1994年麥道威爾（Jack McDowell）、 1984年霍伊特（LaMarr Hoyt）及1977年瓊斯（Randy Jones）。

史庫柏去年面對道奇主投6局失2分，投出8K。他談到將在開幕戰迎戰道奇，「第一天就要對上衛冕軍，這是一個很大的挑戰。他們休賽季的補強你也都看到了，他們打線很強，但這會很有趣，而且還是在他們主場，我很期待這場比賽。」

道奇將推出2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）先發，他表示，「我可以告訴你，我完全不會去在意史庫柏，我的唯一目標是掌控好球帶，讓我們盡快回休息區。這就是我全部的想法。」