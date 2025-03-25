MLB／洋基簽前道奇左投亞布洛 直球均速139公里卻有壓制力

據ESPN報導，洋基隊與前道奇隊左投亞布洛（Ryan Yarbrough）簽下1年200萬美元合約，還有25萬美元激勵獎金，將受傷的火球男希爾（Luis Gil）放進60天傷兵名單。

現年33歲的亞布洛去年效力道奇和藍鳥隊，出賽44場全是後援，防禦率3.19。今年參加藍鳥春訓，主投6.2局飆8K，防禦率4.05，但他被告知不會進入開幕戰名單，因此當地時間周日選擇跳出合約。

亞布洛生涯先發過68場，但大多數時間擔任後援，他受訪時表示洋基尚未告知他要擔任先發或後援，ESPN預計他將從後援出發。

亞布洛去年速球均速僅86.2哩（約139公里），符合資格的投手中第3慢，三振率16.3%也是聯盟倒數6%。儘管他球速不快，但從側投角度出手，讓對手難以掌握。亞布洛表示，「我覺得這是一種奇怪的視角，打者不太習慣看這種球路。我認為最重要的是讓打者保持不安定，運用多種球路，在任何情況都投出變化，讓打者無法預測。」

據《MLBTR》記者亞當斯（Steve Adams）報導，洋基以小聯盟合約簽下剛離開洛磯隊28歲投手伍德佛特（Jake Woodford），預計將從3A出發。他去年效力白襪和海盜隊，共出賽9場投35局，防禦率7.97。