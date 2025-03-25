MLB／洋基教頭虧「你好醜」 索托：可能不喜歡橘色和藍色吧！

紐約雙雄今天在春訓熱身賽過招，前洋基、現大都會選手索托（Juan Soto）重逢前戰友，洋基教頭布恩（Aaron Boone）一開口就虧他：「你穿這件球衣好醜喔！」索托笑笑回應，「可能他不喜歡橘色和藍色吧！」

兩軍今天的交戰場合仍在春訓基地，以6：6戰成平手，索托2打數沒有安打，賽前與前隊友們的互動更是焦點。

布恩賽前被問到和索托說了什麼，笑答：「我告訴他，他穿那件球衣看起來滿醜的。」他表示，「索托對我們來說當然是很棒、很重要的一份子，在團隊中也與大家相處融洽，老實說，真的很開心再次見到他，有機會簡單聊聊。」講完不忘再次強調，「但是，我真的覺得他穿那顏色很醜。」

索托對此表示，「這就是布仔（Boonie）啦！他可能不喜歡橘色和藍色吧！」他坦言，面對去年還在同一陣營的對手，感覺有點不太一樣，是滿有趣的經驗，「因為你認識他們，知道他們在想什麼。」

索托對於5月將在洋基球場作戰已有心理準備，他說：「你們懂的，洋基球迷能以任何事情令你感到驚訝，所以我會預期最糟的狀況。」