MLB／林家正代打遇妨礙打擊 熱身賽首分打點開張

旅美捕手林家正今天支援運動家隊大聯盟熱身賽，第9局代打，靠對方捕手妨礙打擊，進帳個人熱身賽首分打點，但運動家最後仍以5：8不敵白襪隊。

運動家9上2出局滿壘以4：8落後，林家正上場代打，面對左投帕利施（Jake Palisch），林家正2好0壞情況下面對滑球出棒，結果打到白襪捕手的手套，主審認定捕手妨礙打擊，讓林家正進帳1分打點。

林家正季前與運動家簽附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，今年在大聯盟熱身賽出賽4場，總共只有2打數，沒有出現安打，有1分打點。