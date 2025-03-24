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MLB／鄧愷威隊內熱身賽中繼登板 2.2局無失分好投

中央社／ 台北24日電
旅美舊金山巨人投手鄧愷威。 美聯社
旅美舊金山巨人投手鄧愷威。 美聯社

旅美舊金山巨人隊內熱身賽，投手鄧愷威中繼登板投2.2局無失分，凍結對手攻勢，巨人隊終場以3比4不敵巨人隊3A。

美國職棒舊金山巨人隊今天熱身賽與巨人3A球隊沙加緬度河貓隊（Sacramento River Cats）交手，鄧愷威分在巨人隊。

巨人隊1局下靠著接連安打、失誤攻下2分，2局下再拿1分，3局打完3比0領先；巨人3A隊4局上先追1分，6局上巨人隊投手比爾德松（Hayden Birdsong）有狀況，投出保送、被敲出二壘打後因為滾地球先掉1分，再連續被敲2支安打再掉2分，接著投出保送後退場。

鄧愷威6局上1人出局，一、二壘有人，巨人隊3比4落後時登板，讓打者依序敲出中外野方向飛球、一壘方向滾地球出局，沒有擴大失分危機。

鄧愷威7局上2人出局後雖被畢紹普（HunterBishop）敲出安打，但及時回穩，讓打者敲出二壘方向飛球出局、沒有失分，8局上續投，先保送首名打者，接著連抓3個出局數、完成投球任務。

鄧愷威今天投2.2局被敲出1支安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分；球隊以3比4吞敗，鄧愷威無關勝敗，敗投記在比爾德松身上。

巨人 鄧愷威

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