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MLB／道奇強打貝茲連吐2周狂掉8公斤 已吐到害怕進食
道奇隊強打貝茲（Mookie Betts）的病情持續未解，今天原定擔任先發游擊手，最終仍取消出賽計畫，他受訪透露今天吃完早餐就吐了，兩周來一吃就吐，完全無法吃完一頓正餐，讓他直言「害怕吃東西」。
貝茲還原病情始於出發東京的兩天前，原本覺得到了日本後狀況會好轉，但腸胃反而更加不適，最終提前返美。今天的出賽計畫取消後，何時可以重返前線仍是未知數，包括28日的主場開幕戰能否上陣都有懸念。
「我只是想要比賽。」貝茲表示，已經厭倦了只能枯坐著，他能進行大部分的訓練，唯獨在吃東西上遇到大麻煩，「我的身體感覺一直在自我消耗，我必須補充能量，但每次吃東西就吐出來，我真的不知道該怎麼辦了。」
他的體重從175磅（約79公斤）掉到157磅（約71公斤），接受醫生檢查，進行血液檢查結果都顯示沒有問題，始終找不到病因，隊醫改開新藥看看接下來的恢復狀況。
對於何時可以上場，貝茲無奈表示，自己也很想可以趕快克服腸胃不適的問題，但也不希望自己的身體狀況勉強出賽，反而對球隊造成負擔。
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