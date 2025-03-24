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MLB／史奈爾扛道奇主場開幕戰 山本由伸、佐佐木朗希接力戰老虎
道奇隊結束東京海外開幕戰，接下來將在28日迎接美國本土賽季全面開打，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天公布主場首波3連戰面對老虎隊先發投手安排，將由史奈爾（Blake Snell）打頭陣，接下來依序是山本由伸、佐佐木朗希。
道奇在東京的兩場比賽分別由山本、佐佐木先發，回到美國後，今天展開與熱身賽與天使隊的「公路大戰」，接下來就要迎接賽季正式開打，將在主場面對老虎，球團先前已透露會是史奈爾負責，今天正式公布。
史奈爾過去曾在光芒、教士隊各投過一場開幕戰，這回收下道奇主場開幕戰殊榮，羅伯茲表示，「他肯定會很光榮、很興奮，他選擇成為道奇一員有很多理由，而現在能在道奇球場投主場開幕戰，我認為這能為他已經精彩的生涯再增添一點成就。」
史奈爾將碰上老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal），這同時也是今年大聯盟開幕日上唯一的塞揚對決組合。
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