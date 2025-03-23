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MLB／小熊隊返美昏沉睡眠不足 難忘大谷翔平在日本無敵魅力
小熊隊在大聯盟海外開幕戰對道奇隊吞下2連敗後，回到美國熱身賽又吞兩場敗仗，尤其今天對洛磯隊之戰，大部分主力球員回到先發打線，仍以3：7輸球，其中兩分是靠鈴木誠也雙響砲攻下，全隊仍未恢復最佳狀態。
美國媒體「今日美國」指出，小熊球員在東京之旅後仍然昏昏沉沉，而且絕對睡眠不足。
小熊後援投手貝瑞瑟（Ryan Brasier）說：「本來以為已經恢復節奏、克服時差，但今早清晨4點就醒了，再也無法入睡，我們現在有點陷入困境。」游擊手史旺森（Dansby Swanson）坦言身體不適，仍受這次旅行的影響，但決定熱身賽回到先發陣容，讓身體重新恢復活力。
儘管東京系列賽連吞兩敗，疲憊不堪回到亞利桑納州春訓營，小熊總教練康索（Craig Counsell）表示，這絕對是很棒的經歷，未來如果還有機會，全隊都想再次參賽。
小熊這次2連戰擔任主隊，東京巨蛋爆滿觀眾卻有80%為大谷翔平和道奇加油，儘管赴日前就有心理準備，對大谷在日本受歡迎的程度還是感到震驚，第2戰先發投手史提爾（Justin Steele）說：「從加油站到商場，到處都是大谷的身影，真是太瘋狂了。」
「今日美國」提到，當一個人光靠日本代言就能每年賺到1億美元，大家就會明白了。
今永昇太在18日開幕戰先發4局無失分，投球內容夠水準，「今日美國」指出，今永很難與大谷受歡迎的程度相提並論，這次回到家鄉出賽，身體和情感都受到影響，回到美國後獲得更多休息時間，30日本土開季第3戰對響尾隊隊再上，這樣一來，4月5日芝加哥主場首戰就可登板對決教士隊。
康索說：「說實在地，今永有點不舒服，這次旅行對每個人、尤其對他更重要，我們會給他多一點時間完全恢復。」
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