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MLB／「卡仔」來台獻技？大聯盟海外賽太夯 響尾蛇點名台灣

中央社／ 綜合外電報導
響尾蛇球星卡洛爾。 美聯社
響尾蛇球星卡洛爾。 美聯社

美國職棒大聯盟（MLB）持續推廣海外賽賽事，亞利桑那響尾蛇隊總裁霍爾（Derrick Hall）今天在接受美國媒體訪問時表示，響尾蛇隊非常樂意舉行海外賽，也知道有很多國家對此有興趣，例如台灣，因為有卡洛爾（Corbin Carroll）。

大聯盟日前在日本東京舉辦兩場海外賽事，由洛杉磯道奇隊迎戰芝加哥小熊隊，獲得非常熱烈的迴響，開幕戰在日本就有多達2500萬人次觀看，第2場也有2300萬人次收看。

波士頓紅襪隊下週將在墨西哥進行兩場表演賽，大聯盟還計畫本季要在波多黎各與墨西哥舉辦比賽。

亞利桑那運動網（Arizona Sports）日前訪問響尾蛇隊總裁兼執行長霍爾，霍爾表示，他非常支持海外賽事，他也知道有許多國家對於爭取響尾蛇隊比賽很有興趣，例如台灣，因為卡洛爾的關係。

不過霍爾指出，除了台灣之外，日本與韓國也都有可能，但目前對他來說，比較合理的地點是墨西哥。亞利桑那州做為邊境州，在墨西哥也有不少球迷，響尾蛇隊曾在艾莫西約（Hermosillo）打了好多年，有不少球迷。

響尾蛇隊對於海外賽的經驗不少，曾在2014年於澳洲雪梨與道奇隊交手，2020年也規劃了兩場對聖地牙哥教士隊的例行賽在墨西哥市舉行，但後來因為新冠疫情而取消。

大聯盟

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