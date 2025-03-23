MLB／從Uber司機變成大聯盟球員 洋基捕手艾斯卡拉圓夢落淚

大聯盟熱身賽接近尾聲，各隊準備離開春訓基地，迎接28日開打的本土開幕戰，洋基隊29歲捕手艾斯卡拉（J.C. Escarra）今天收到棒球生涯最珍貴的禮物，確定以替補捕手的身分進入大聯盟開季名單，他和母親透過手機視訊時激動落淚。

The moment @jcescarra told his mom that he made it to The Show 🥹 pic.twitter.com/Rc9X4sPOdf — New York Yankees (@Yankees) March 22, 2025

洋基今天進行倒數第4場熱身賽，在佛州坦帕主場以7：8不敵費城人隊，艾斯卡拉3打數1安打、攻下1分打點，熱身賽打擊率3成33、全壘打3支、打點8分。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）把艾斯卡拉叫進辦公室，讚揚他的打擊表現，守備進步很多，但說開季名單很難選擇，一副就是要把他送到小聯盟的樣子。

但布恩突然告訴艾斯卡拉「贏得這個機會」，將和球團一起北上紐約，辦公室氣氛完全轉變，艾斯卡拉開心鼓掌、感謝布恩，兩人最後抱在一起慶祝。

From Uber driver to substitute teacher to the Yankees in 2025.



J.C. Escarra’s journey continues in the Bronx 💙 pic.twitter.com/9Nk7wbwqlW — New York Yankees (@Yankees) March 22, 2025

艾斯卡拉在2017年選秀會第15輪被金鶯隊挑中，待到2022年季前離隊，最高層級小聯盟3A，後來到獨立聯盟、波多黎各和墨西哥發展，當過Uber司機、代課老師、餐廳外送和棒球隊教練，打過各種零工，去年加入洋基小聯盟，經過多年打拚終於圓夢登上大聯盟。

艾斯卡拉今天賽前透露，希望很快就能聽到一些好消息，但直到布恩宣布前都不敢相信；洋基官網指出，他從計程車司機變成大聯盟球員，堪稱今年春天最偉大的故事之一。

朋友和家人一直關注，也獲不少球迷支持，艾斯卡拉表示，很多球員曾被大聯盟排除在外，或是經歷艱難時期，這是很酷、讓人感覺良好的故事，同時自己也要幫助球隊獲勝，努力留下來。