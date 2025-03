MLB／從Uber司機變成大聯盟球員 洋基捕手艾斯卡拉圓夢落淚

大聯盟熱身賽接近尾聲,各隊準備離開春訓基地,迎接28日開打的本土開幕戰,洋基隊29歲捕手艾斯卡拉(J.C. Escarra)今天收到棒球生涯最珍貴的禮物,確定以替補捕手的身分進入大聯盟開季名單,他和母親透過手機視訊時激動落淚。

The moment @jcescarra told his mom that he made it to The Show 🥹 pic.twitter.com/Rc9X4sPOdf