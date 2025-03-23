聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／願代表台灣打經典賽！「費仔」春訓陷低潮 打擊率僅0.135
效力紅人的台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），先前表態有意代表台灣出戰明年世界棒球經典賽，引發熱烈討論。不過他在今年大聯盟春訓中卻是陷入狀態低潮，今日熱身賽上場3次打席均遭三振，打擊率驟降至0.135，令人擔憂其狀態。
在今日對陣教士隊的比賽中，費爾柴德擔任第6棒並守右外野，但他在3次打擊中均未能安打；教士隊明星三壘手馬查多（Manny Machado）在7局敲出致勝陽春砲，打破雙方僵局，幫助球隊最終以1比0險勝對手。
費爾柴德已經連續5場比賽未擊出安打，春訓至今累積37個打席僅敲出5支安打，全壘打沒有開張，獲得2分打點和2次盜壘，整體打擊表現相當低迷。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言