MLB／願代表台灣打經典賽！「費仔」春訓陷低潮 打擊率僅0.135

效力紅人的台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），先前表態有意代表台灣出戰明年世界棒球經典賽，引發熱烈討論。不過他在今年大聯盟春訓中卻是陷入狀態低潮，今日熱身賽上場3次打席均遭三振，打擊率驟降至0.135，令人擔憂其狀態。

在今日對陣教士隊的比賽中，費爾柴德擔任第6棒並守右外野，但他在3次打擊中均未能安打；教士隊明星三壘手馬查多（Manny Machado）在7局敲出致勝陽春砲，打破雙方僵局，幫助球隊最終以1比0險勝對手。

費爾柴德已經連續5場比賽未擊出安打，春訓至今累積37個打席僅敲出5支安打，全壘打沒有開張，獲得2分打點和2次盜壘，整體打擊表現相當低迷。