MLB／楚奧特享受改守右外野樂趣 普荷斯傳授歐提茲DH經驗

天使隊看板球星楚奧特（Mike Trout）迎接生涯第15季，將從熟悉的中外野區改守右外野，經過春訓1個多月調整，自認已經進入狀況，注意到身體感覺的變化，也享受這種轉變。

楚奧特在最近4季只有2022年出賽破百，去年只打29場更是生涯單季最低紀錄，今年目標是完整打滿整季，相信調到右外野區後移動較少，將會減少身體磨損。

天使今天休兵，明起和道奇隊進行3場熱身賽，接著就是28日作客芝加哥，對白襪隊展開新球季首戰；楚奧特目前在熱身賽出賽14場，30次打數揮出8支安打，包括兩支全壘打、兩支二壘打，打擊率2成67，一共攻下4分打點，坦言很享受調到右外野的感覺。

天使中外野手人選包括阿德爾（Jo Adell）、莫尼亞克（Mickey Moniak） ，楚奧特除了移防右外野，也會扛起指定打擊（DH）任務，退役名將普荷斯（Albert Pujols）在春訓提供意見，他說：「擔任DH要找到保持放鬆的方法，而非盲目練打，否則會疲憊不堪，這是我從歐提茲（David Ortiz）那裡學到的東西。」

新球季開打倒數，楚奧特表示，除了保持健康，也要幫助天使年輕球員和老將組合帶來驚喜，希望打進季後賽，只要團結在一起，任何事都有可能發生。