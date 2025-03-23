MLB／官網專家預測大谷將獲MVP 佐佐木朗希奪國聯新人王

大聯盟本土開幕戰將於28日全面開打，官網邀請59位專家預測新球季年度MVP、塞揚獎、新人王和最佳總教練得主，道奇隊巨星大谷翔平被看好奪下國聯MVP，隊友佐佐木朗希獲選新人王，皇家隊的明星內野手惠特（Bobby Witt Jr.）則是美聯MVP。

大谷2018年從天使隊展開大聯盟生涯，2021、23年獲得美聯MVP，去年轉戰道奇首季再獲國聯MVP。

皇家隊的明星內野手惠特。 美聯社

官網指出，儘管大谷在投票中不像惠特那樣占據主導地位，在國聯仍是壓倒性選擇，獲得其他球員兩倍多的選票；他將重返投手丘，意味不一定需要複製、甚至接近去年歷史性的「50-50」賽季贏得生涯第4座MVP。

官網提到，目前還不清楚大谷在右手肘手術康復1年後，重返投手丘表現如何，但從他過去攻擊火力看來，很難說不是聯盟最有價值球員；惠特去年打擊率3成32、安打211支都是大聯盟最佳紀錄，這次票選是最大贏家，獲得選票幾乎是其他球員的6倍。

佐佐木朗希。 美聯社

佐佐木19日已在東京巨蛋初登板，對小熊隊先發3局失1分無關勝敗；官網指出，佐佐木的速球達到100英里，還有世界級的指叉球，更在2023年世界棒球經典賽有精采演出，各種評價顯示他是另一個層級的投手，儘管大聯盟首戰表現不夠完美，大多數觀察家相信他將在整個賽季帶給打者很多困擾。

海盜隊史肯斯。 法新社

官網專家預測其他年度獎項得主，美聯塞揚獎老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、國聯塞揚獎海盜隊史肯斯（Paul Skenes）、美聯新人王老虎隊喬布（Jackson Jobe）、美聯最佳總教練柯拉（Alex Cora）、國聯最佳總教練紅人隊法蘭柯納（Terry Francona）。