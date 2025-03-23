MLB／海盜強投史肯斯生涯首戰球員卡售出 紐郵：比他今年薪水還高

海盜隊22歲強投史肯斯（Paul Skenes）一張獨一無二的生涯首戰球員卡，經過兩拍賣競爭後，確定以111萬美元高價售出，紐約郵報指出，這張球員卡比海盜王牌投手本季身價還高。

DICK’S Sporting Goods purchased the 1/1 Paul Skenes MLB Debut card!



The card, which sold for $1.11 million, will be displayed at the DICK’S House of Sport store in Ross Park, Pittsburgh.



(source: https://t.co/ZrpKRYwHS7) pic.twitter.com/O0IPfQZVkj — kasey (@kaseymcdd) 2025年3月21日

史肯斯去年5月登上大聯盟，新人球季23場先發投出11勝3敗、防禦率1.96，獲選國家聯盟新人王，本季年薪87萬5千美元。

史肯斯生涯首戰球員卡，經過兩拍賣競爭後，確定以111萬美元高價售出。 美聯社

知名球員卡公司Topps發售僅有一張的史肯斯生涯首戰球衣補丁卡，上頭有他的親筆簽名，被一位11歲小朋友抽中，海盜提出本壘板後方座位的30年季票、史肯斯簽名球衣在內的多項豐厚條件，甚至史肯斯的體操明星女友、同樣出身出身路易斯安那州立大學的鄧恩（Olivia Dunne）也加碼，可以一起在包廂觀戰，這張卡片最後還是進行拍賣。

This sequence from Paul Skenes to start the day is downright filthy 😱 pic.twitter.com/4V1o0qd8VG — MLB (@MLB) 2025年3月22日

史肯斯首張補丁在海盜、鄧恩「助功」下，推動這個獨一無二收藏品的炒作行情，共有64人投標，最後超過百萬美元售出，買家身份不明，部分收益將捐給洛杉磯消防救援基金。

史肯斯今天完成最後一場熱身賽任務，對金鶯隊先發3.1局，被揮出1支安打、無失分，接下來將是28日新球季開幕戰在客場對決馬林魚隊。

Is Paul Skenes the biggest draw in baseball? pic.twitter.com/gkXr4iAkRM — SkenesMuse (@PaulSkenesMuse) 2025年3月22日