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MLB／賈吉慢熱終於出現全壘打 布恩：看到隊長開轟真是太好了
洋基隊今天在佛州坦帕主場對費城人隊進行熱身賽，「法官」賈吉（Aaron Judge）3局下轟出兩分砲，今年熱身賽首轟終於出爐，洋基打完前8局7：0領先，9局上被揮出7支安打、失8分送掉江山，終場反以7：8落敗。
洋基官網形容賈吉不會空手離開佛羅里達州，總教練布恩（Aaron Boone）也說：「我喜歡看到他這樣做，看到隊長打出全壘打真是太好了。」
賈吉面對費城人先發左投盧薩多（Jesus Luzardo），首局揮空三振，3局下兩壞球後逮中95英里伸卡球，轟上左外野看台，幫助洋基拉大到3分領先。
洋基4局下攻下4分，賈吉揮出高飛犧牲打，攻下個人第3分打點，熱身賽合計出賽12場，19次打數揮出4支安打，包括1支全壘打、1支二壘打，打擊率1成38，一共攻下5分打點。
賈吉今天賽前打擊率只有1成15、兩分打點，春訓慢熱讓球迷有些擔心，布恩對他仍有信心，「我認為賈吉嘗試不同的事，整個春訓都在調整，尤其最近幾場比賽看出打擊效果，今天有些揮棒也不錯。」
洋基還有3場熱身賽要打，28日將在紐約主場迎戰釀酒人隊，進行新球季開幕戰，。
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