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MLB／本土開幕戰倒數5天 藤浪晉太郎遭水手下放小聯盟
大聯盟各隊熱身賽接近尾聲，準備迎接28日開打的本土開幕戰，水手隊今天在春訓倒數第2戰以14：1大勝白襪隊，也宣布日本投手藤浪晉太郎下放小聯盟。
藤浪去年在大都會隊未上大聯盟，今年1月底以自由球員身分和水手簽下小聯盟合約，在熱身賽出賽7場，合計6.2局被揮出4支安打，投出4次三振、10次四死球（兩次觸身球），失4分都是自責分，防禦率達5.40。
水手近兩季88、85勝都在美聯外卡排名第4，離季後賽只差1勝，去年季後沒有太大補強動作，今年展開春訓前，投打陣容幾乎已經確定，藤浪拚大聯盟開季名單壓力很大，還是無法無法解決控球問題。
藤浪目前大聯盟紀錄停留在2023年，當時旅美首季效力運動家、金鶯隊出賽64場（7場先發），投出7勝8敗5中繼2救援、防禦率7.18， 合計79局出現53次四死球，包括7次觸身球。
水手28日將在西雅圖主場迎戰運動家隊，雙方進行4連戰，再和老虎隊進行3連戰，開季前7戰擔任主隊。
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