MLB／前洋基終結者變大都會開幕戰先發 霍梅斯：有趣的一年

前洋基隊終結者霍梅斯（Clay Holmes）休賽季以3年3800萬美元合約轉戰大都會隊，今天是他春訓第5場出賽，先發5.1局0失分，狂飆8K，防禦率下修至0.93。他將成為大都會近5年來第5位開幕戰先發投手。

今天霍梅斯面對紅雀隊，用了88球投完5.1局，投出8K和3保送，被敲2安，無失分。大都會終場以3：2拿下勝利，霍梅斯無關勝敗。

霍梅斯上一次當先發是2018年效力海盜隊，他對於新賽季充滿期待，「已經一陣子沒如此期待一個賽季和比賽了。我充滿幹勁，有新的目標，這將會是有趣的一年。」

霍梅斯談到擔任後援和先發的不同之處，「要思考上一次怎麼對付這名打者，接下來又該如何應對，這些是當後援不太會去想的東西。我認為這樣的思考過程，會讓比賽感覺更漫長，因為這其實挺累人的，不過身體狀況部分，我的感覺很好。」