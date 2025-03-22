MLB／曾被預測2億美元身價 前道奇烏力亞斯明星賽後解除禁賽

現年28歲的前道奇隊左投烏力亞斯（Julio Urias）因家暴案纏身，2023年後就沒在大聯盟投球，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天宣布，他將在今年明星賽後解除禁賽。

烏力亞斯將於美國時間7月17日重獲自由，屆時可以和任何球隊簽約，2019年他因涉嫌家暴被捕，遭聯盟禁賽20場，2023年9月又因家暴被道奇隊列入行政休假名單。

去年他又在洛杉磯一場足球比賽場外與妻子發生衝突，他對該次逮捕引發的傷害指控不抗辯，並參加治療計畫。

烏力亞斯來自墨西哥，16歲時與道奇簽約，3年後就登上大聯盟，並在2020年世界大賽抓到最後一個出局數，幫助道奇奪冠。2021年他拿下20勝，2022年在國聯塞揚獎票選第3。根據ESPN報導，被逮捕前，烏力亞斯被預測有望拿到超過2億美元的大合約。