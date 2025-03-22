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MLB／小笠原慎之介遭下放3A 國民教頭：他在日本能投好球

聯合新聞網／ 綜合報導
小笠原慎之介。 法新社
小笠原慎之介。 法新社

國民隊日本左投小笠原慎之介在大聯盟熱身賽表現差勁，登板5場，防禦率高達11.25，如今確定被下放到3A，將從小聯盟開季。

去年小笠原慎之介在日職中日龍隊表現不佳，出賽24場，苦吞11敗央聯最多，總共投了144.1局只有82K，防禦率3.12。不過季後他仍透過入札制度挑戰大聯盟，獲得國民2年350萬美元合約。

小笠原慎之介熱身賽出賽5場都是先發投手，主投12局被敲24支安打，狂失19分（15分責失），被打擊率4成，防禦率高達11.25，每局被上壘率2.67。

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）談到小笠原慎之介的表現，「我在他日本投球的影片中看到，他投了很多好球。他能把變速球和曲球都投進好球帶，他要在這裡也這麼做，不能偏離好球帶。」

小笠原慎之介接受被下放3A的決定，「沒有拿出成績，這是理所當然，除了不甘心，沒其他感受，我還有很多地方需要適應和調整，必須逐一克服，我會保持積極心態，繼續挑戰。」

國民 小笠原慎之介

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