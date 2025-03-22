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MLB／藤浪連5場登板未失分 水手王牌請教指叉球還推薦好書

聯合新聞網／ 綜合報導
水手王牌吉伯特（左）、藤浪晉太郎(右)。美聯社
水手王牌吉伯特（左）、藤浪晉太郎(右)。美聯社

水手隊日籍火球男藤浪晉太郎今天在熱身賽登板，面對皇家隊主投1局無失分，防禦率降至5.40，他已經連5戰未失分。

藤浪7下登板，先用6球解決首名打者卡斯楚（Harold Castro），雖然被下一棒敲安，又出現暴投和保送，但他成功製造滾地球形成雙殺，化解危機。

藤浪本場被敲1安、投出1保送，投了1局無失分，14球只有6好球、最快球速98.9哩（約159公里）。藤浪今年熱身賽出賽7場，近5戰無失分，防禦率降至5.40。

據西雅圖媒體「Seattle Sports」報導，水手王牌投手吉伯特（Logan Gilbert）春訓期間主動接近藤浪，請教指叉球握法，兩人正好都是198公分，需要透過各種方式調整投球姿勢，因此互感興趣，結束後有長時間交流。

吉伯特透露，「我們還聊投手投球時的思考方式，所以我推薦一本書給他，這本書對我心理層面幫助很大。」這本書是《比賽，從心開始》（The Inner Game of Tennis）。

水手 藤浪晋太郎

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