MLB／山本由伸再扛美國開幕戰 道奇貝茲、弗里曼有望歸隊

大聯盟今天公布開幕戰先發投手名單，山本由伸繼在東京的海外開幕戰後，28日的美國本土開幕戰也由他扛起，對道奇隊的好消息是貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）有望歸隊。

山本由伸在3月18日對小熊隊時繳出5局失1分的表現，拿下本季首勝，第二次登板又被賦予美國主場開幕戰的任務，對手老虎隊則要派出塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）。

不過相較在東京打線只有大谷翔平這位MVP，回到美國後另外兩位MVP將重組連線，貝玆在海外賽因身體不適提前返美休養，弗里曼則是因肋骨不適未出賽，但美國媒體報導指出，道奇期待兩人能在本土開幕戰回歸。

而在海外戰扛起小熊隊開幕戰先發的今永昇太，也要扛起美國本土開幕戰，對上響尾蛇隊去年14勝的王牌賈倫（Zac Gallen），轉戰天使隊的菊池雄星則要扛起大聯盟生涯第一次的開幕戰先發，在客場面對白襪隊。