MLB／大聯盟海外賽有意2028重返日本 台灣爭取難度提升

大聯盟海外開幕戰成為兵家必爭之地，台灣積極爭取中，剛舉辦完的日本也期待大谷翔平率領道奇隊以投打二刀流之姿亮相，最快時程將在2028年，有日本媒體《Sponichi Annex》報導，大聯盟有意再次於日本舉辦賽事。

道奇隊與小熊隊這次交手是大聯盟暌違6年再次來到日本比賽，其中包含熱身賽的6場比賽，共吸引超過25萬名觀眾，在日本掀起熱潮。

其中大谷翔平的超人氣展露無遺，今年將重返二刀流的他，因為投球復出計畫慢一些，這次只以指定打擊之姿亮相，但也在東京巨蛋敲出了本季首轟，大谷賽後也表達自己很期待再次回到日本比賽。

《Sponichi Annex》報導中指出，由於大聯盟在2022年的勞資協商中，已經決定2026年以前的海外賽事，2027年要重新簽訂勞資協定，談判費時下該年要進行海外戰機會不大，因此最快大聯盟要回到東京將是2028年。

台灣在台北大巨蛋啟用後，也積極舉辦國際賽事，中職會長蔡其昌日前受訪時曾表示，爭取大聯盟來台辦比賽，權利金恐怕5、6億台幣跑不掉，還要加上球隊來台所需的費用，時程上2028年卡到洛杉磯奧運，可能要再之後的機會較大。