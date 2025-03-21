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MLB／官方計劃2027日本賽 家鄉球迷有望連續3年看大谷翔平

中央社／ 東京21日專電
美國職棒大聯盟官方賽事計劃於2027年再次在日本舉行。相關人士透露，赴日球隊最有可能是有大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希3人所在的道奇隊，因此日本球迷有望連續3年在本土觀看大谷翔平的比賽。（美聯社）
美國職棒大聯盟官方賽事計劃於2027年再次在日本舉行。相關人士透露，赴日球隊最有可能是有大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希3人所在的道奇隊，因此日本球迷有望連續3年在本土觀看大谷翔平的比賽。（美聯社）

美國職棒大聯盟官方賽事計劃於2027年再次在日本舉行。相關人士透露，赴日球隊最有可能是有大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希3人所在的道奇隊。此外，2026年世界棒球經典賽第一輪也將在日本舉辦，因此日本球迷有望連續3年在本土觀看大谷翔平的比賽。

美國職棒大聯盟（MLB）海外開幕系列賽18、19日在東京巨蛋舉行，連續兩天都吸引超過4萬球迷湧入觀賽，經濟效益驚人。15、16日，日本職棒讀賣巨人與阪神虎分別與道奇隊和小熊隊進行熱身賽。比賽期間，球場附近的官方商品店竟然在清晨5時30分就開門營業，即使如此，店內到關門之前依舊門庭若市、排隊人潮滿滿。

根據官方商店統計，東京都內的MLB官方商店在賽事期間吸引超過20萬名顧客，東京巨蛋內的官方商店則啟用了140台收銀機來應對大量購物人潮。

MLB官方商品供應商、Fanatics Japan今天宣布，在東京巨蛋開設的紀念品店銷售額達到了4000萬美元（約60億日圓、新台幣13億元），刷新公司歷來單一活動的最高銷售額。

此外，由藝術家村上隆設計的大谷翔平紀念球衣與棒球帽也引發討論，包括金卡戴珊等名人都在社群媒體分享相關內容，在網路商店上架不到1小時就被搶購一空，目前已經在拍賣網站喊出高價。

MLB賽事睽違6年到日本舉辦大獲成功，正逢當代棒球英雄大谷翔平盛世，把比賽搬到這位超級球星的家鄉日本舉辦究竟能有多「吸金」，已經在過去一週得到驗證。

產經體育報導，MLB考慮到大谷的明星效應、超高人氣，以及市場潛力，有意縮短海外賽事舉辦的間隔。

根據MLB在2022年與球員工會達成的5年勞資協議，2026年之前的海外賽事已經確定，2027年之後的海外賽事安排，預料會在下一份勞資協議中確定。此外，2026年3月將舉行世界棒球經典賽（WBC），第一輪賽事將在日本舉辦，因此2027年再到日本舉辦MLB官方賽事成為最有可能的方案，道奇隊自然成為到日本比賽的最有力候補。

大谷因為手術影響，在這次開幕戰專注於打擊，在對決小熊的第2戰就轟出本季首支全壘打。目前他正逐步康復，計劃在本季中後期重返投手丘。

由於大谷正在謹慎進行復健，因此2026年經典賽他是否會以投手身分參賽仍不確定，但如果順利，2027年他很可能會以「二刀流」的完全姿態回到日本，這也代表大谷有可能連續3年在日本比賽，再度讓故鄉的球場為他燃起熱情。

MLB 大谷翔平 棒球

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