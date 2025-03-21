MLB／菅野智之被洋基一人打爆 金鶯捕手承認高爾夫能力不如他

金鶯隊35歲日本投手菅野智之春訓熱身賽表現優異，前4場比賽無失分，但今天面對洋基隊破功，遭奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）一人掃回5分，防禦率上升至3.00，不過金鶯教頭海德（Brandon Hyde）仍大讚菅野的投球。

菅野智之休賽季以1年1300萬美元合約加盟金鶯，前4場合計10.1局，只被敲5安，投出11K和5保送，無失分，防禦率是完美的0。

不過菅野今天遭遇麻煩，首局1人出局後保送洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），三振貝林傑（Cody Bellinger）後，被「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）敲安形成一二壘有人，接著奇森姆擊出二壘安打，掃回2分。

奇森姆。 路透

3局上菅野又保送賈吉，貝林傑也敲安，奇森姆化身天敵，夯出右外野3分砲。4局上菅野投出三上三下，5局上總算用三振解決賈吉，再讓貝林傑飛球出局，結束投球工作。菅野總計主投4.2局被敲6安，有4K和2保送，失5分，熱身賽防禦率為3.00。

儘管帳面成績不佳，金鶯教頭海德仍給予肯定，「除了對奇森姆2個打席之外，我認為他投得相當不錯，用球數也很好，整體而言是一次不錯的投球。」海德強調讓菅野面對美聯東區的打者，是很寶貴的經驗。

海德還提到，菅野和球隊主力捕手拉契曼（Adley Rutschman）溝通很順暢，並爆料兩人有一起打高爾夫球，「我們選手經常一起出去玩，這展現團隊凝聚力，大家都努力歡迎新成員，真的很喜歡這支球隊的化學反應，聽到菅野和拉契曼關係融洽，讓我感到非常開心。」

拉契曼也證實有和菅野一起打高爾夫球，「他真的很有趣，也很酷。雖然語言上有障礙，建立深層關係有點困難，但他是一位腳踏實地的人，每天都很努力訓練。看到他逐漸適應新環境並做自己想做的事，這對我來說也很棒。」

菅野自認高爾夫能力比較強，拉契曼也大方承認，「是的，他真的很厲害！我已經等不及再和他一起去打！」