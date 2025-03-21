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MLB／日本內戰3.2局兩樣情 千賀滉大飆6K、小笠原狂失8分

聯合新聞網／ 綜合報導
千賀滉大（左）小笠原慎之介(右)。 法新社
千賀滉大（左）小笠原慎之介(右)。 法新社

大都會國民隊今天在熱身賽上演日本投手對決，兩人都投3.2局，大都會千賀滉大狂飆6K無自責分；國民小笠原慎之介狂失8分，形成極大反差。

千賀滉大去年因傷只投1場例行賽，今天是千賀本季春訓第3次出賽，第1局因捕手暴傳形成不死三振，失掉1分非自責分，但千賀接下來2局投出6上6下，4上更連飆2K後結束投球工作。千賀主投3.2局飆6K，但投出2次保送，春訓防禦率為2.00。

大都會教頭門多薩（Carlos Mendoza）受訪時大讚千賀表現很噁心並表示，「去年他早早倒下，對他來說很沮喪，現在能在他臉上看見笑容了。」

千賀則說，「這場比賽讓我清楚自己的優缺點，可說是一場不錯的登板。我了解自己該做什麼、不該做什麼，球速也能穩定投出來，調整進度很順利。」

小笠原慎之介休賽季與國民簽下2年350萬美元合約，本場比賽3.2局被敲8安，投4K和3保送，失掉8分全是自責分，春訓防禦率高達11.25。

小笠原雖然被打爆，但仍保持正向態度，「狀況不算太差，但我太執著投進好球帶好位置，讓自己落入不利投球局面。必須接受這個現實，繼續努力調整。」

千賀滉大 國民 大都會 小笠原慎之介

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