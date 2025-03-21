聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／日本內戰3.2局兩樣情 千賀滉大飆6K、小笠原狂失8分
大都會與國民隊今天在熱身賽上演日本投手對決，兩人都投3.2局，大都會千賀滉大狂飆6K無自責分；國民小笠原慎之介狂失8分，形成極大反差。
千賀滉大去年因傷只投1場例行賽，今天是千賀本季春訓第3次出賽，第1局因捕手暴傳形成不死三振，失掉1分非自責分，但千賀接下來2局投出6上6下，4上更連飆2K後結束投球工作。千賀主投3.2局飆6K，但投出2次保送，春訓防禦率為2.00。
大都會教頭門多薩（Carlos Mendoza）受訪時大讚千賀表現很噁心並表示，「去年他早早倒下，對他來說很沮喪，現在能在他臉上看見笑容了。」
千賀則說，「這場比賽讓我清楚自己的優缺點，可說是一場不錯的登板。我了解自己該做什麼、不該做什麼，球速也能穩定投出來，調整進度很順利。」
小笠原慎之介休賽季與國民簽下2年350萬美元合約，本場比賽3.2局被敲8安，投4K和3保送，失掉8分全是自責分，春訓防禦率高達11.25。
小笠原雖然被打爆，但仍保持正向態度，「狀況不算太差，但我太執著投進好球帶好位置，讓自己落入不利投球局面。必須接受這個現實，繼續努力調整。」
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言