MLB／前洋基佛度戈低薪轉戰勇士 從3A開季只能當備胎

上季效力洋基隊的外野手佛度戈（Alex Verdugo）終於找到新東家，與勇士隊簽下1年150萬美元合約，將從3A展開新賽季。

現年28歲的佛度戈上季打出新人年後最差表現，累積13轟61分打點，打擊率0.233，整體攻擊指數（OPS）僅0.647。

佛度戈上季年薪為870萬美元，如今只剩150萬美元。根據大聯盟官網報導，佛度戈並未參加任何球隊春訓，因此需要幾周時間備戰新賽季，等他準備好時，明星外野手亞古納（Ronald Acuña Jr.）可能也即將回歸。

當亞古納五月初歸隊後，將與中外野手哈里斯（Michael Harris II）和左外野手普洛法（Jurickson Profar）組成先發外野陣容，克蘭尼奇（Jarred Kelenic）是最有可能擔任4號外野手的人選，佛度戈恐怕只是備胎。