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MLB／台裔費爾柴德3打數全被三振 紅人與崔維諾延長合約
紅人隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今天熱身賽面對皇家隊，先發出賽，3打數全部吞K，連3場無安打，打擊率下降至0.161。
費爾柴德擔任先發第9棒中外野手，2下纏鬥7球遭85.2哩變速球三振，5下連揮3空棒被三振，6下2好1壞時偷點失敗，吞下個人本場第3次三振。
7上攻守交換時，費爾柴德被換下，結束今天表現機會。兩隊本場上演打擊戰，皇家8上狂灌9分逆轉，終場以11：8擊垮紅人。
費爾柴德連3場熱身賽都沒有安打表現，打擊率下滑至0.161，整體攻擊指數（OPS）僅0.483。
根據大聯盟官網報導，紅人與休賽季從洋基隊交易來的捕手崔維諾（Jose Trevino），達成延長合約協議，簽下2年1150萬美元合約，2028年有650萬美元球隊選項和100萬美元買斷金。
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