MLB／日本特殊轉播技術還原大谷全壘打 網友看法兩極

道奇隊日籍球星大谷翔平前天在東京巨蛋敲出本季首轟。美國體育頻道《FOX Sports》盛讚日本轉播單位，使用3D影像生成技術（Volumetric Video）重播。

《FOX Sports: MLB》官方X帳號分享影片，畫面開頭是常見的中外野視角，但大谷擊中球的瞬間，鏡頭以球為中心旋轉180度，最終變成從本壘板方向觀看飛行中的球。這項技術來自日本轉播單位，為全世界棒球迷帶來新鮮的視覺饗宴。

《FOX Sports: MLB》寫道「這個大谷全壘打重播角度太瘋狂了！」不過留言區網友看法兩極，有人稱讚，「太驚人了」、「這項技術太瘋狂」、「簡直就像電玩遊戲」。

有人批評，「目前看起來還很粗糙」、「這狗屎看起來像The Show 12」、「這個重播的技術和品質真是糟透了」。