MLB／貝玆體重驟降原因不明 道奇教頭：我們還在討論

道奇隊在東京的海外開幕系列賽對小熊隊取得2連勝，不過球星貝茲（Mookie Betts）因身體不適提前返美，兩場都沒上，體重驟降的原因至今仍未明朗，總教練羅伯玆（Dave Roberts）也坦言：「我們還在討論。」

貝茲原本被視為道奇開季先發游擊手，然而春訓尾聲已經缺席2場比賽，前往日本前就出現身體不適的現象，雖然依舊搭機赴日，但情況不見好轉，體重下降又脫水，球隊只好讓他提前返回美國休養。

羅伯玆在接受The Athletic訪問時表示，球團內部仍在討論貝茲生病的原因，「我不認為這跟食物有關，畢竟已經持續一周了。」

羅伯玆指出，由於貝茲的體重下滑又出現脫水，如果這時候運動容易造成軟組織受傷，因此球隊特別謹慎，「需要花一些時間讓他重新建立強度，才能開始進行棒球訓練，來準備在美國的主場開幕戰回歸。」

前兩場貝茲缺席時，道奇由羅哈斯（Miguel Rojas）扛起游擊防區，雖然打擊上沒有那麼亮眼，但守備方面沒有問題，外界也關注貝茲究竟何時能夠歸隊。