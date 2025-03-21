MLB／大谷翔平50/50紀念公仔 球迷：這是誰？

為了紀念大谷翔平在去年球季締造的「50轟、50盜」紀錄，模型製造商「McFarlane Toys（麥法蘭）」推出售價近1萬台幣的大谷公仔，雖然各個細節做得十分精緻，然而看到臉龐時球迷忍不住想：「這是誰？」

美國的模型製造商McFarlane Toys將於8月發售大谷翔平的1/6比例模型，為「50/50俱樂部」的特別限量版，定價在299.99美元（約台幣9900元），目前開放預購中。

為了紀念大谷翔平的「50轟、50盜」紀錄，模型製造商「McFarlane Toys」推出售價近1萬台幣的大谷模型。圖／取自McFarlane Toys官網

這座模型包含台座高度約32公分，是照大谷翔平的身材以1/6的比例縮小，採取樹脂製作，捕捉大谷翔平的打擊準備姿勢，細節滿滿，就連球鞋上的紋路、球衣的皺摺以及污漬等，都忠實還原。

台座上寫有「50-50 CLUB」的紀念板，這是為了慶祝大谷翔平在去年球季達成50支全壘打、50次盜壘的成就，並標注序列號代表稀有珍藏，並寫下大谷翔平的背號「17」以及名字「OHTANI」。

只不過對於臉部的還原度球迷有些疑惑，日本球迷表示「有點微妙…」、「這是沒有臉部特寫的原因嗎？」更有球迷直說：「這是誰？」