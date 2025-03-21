聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平50/50紀念公仔 球迷：這是誰？
為了紀念大谷翔平在去年球季締造的「50轟、50盜」紀錄，模型製造商「McFarlane Toys（麥法蘭）」推出售價近1萬台幣的大谷公仔，雖然各個細節做得十分精緻，然而看到臉龐時球迷忍不住想：「這是誰？」
美國的模型製造商McFarlane Toys將於8月發售大谷翔平的1/6比例模型，為「50/50俱樂部」的特別限量版，定價在299.99美元（約台幣9900元），目前開放預購中。
這座模型包含台座高度約32公分，是照大谷翔平的身材以1/6的比例縮小，採取樹脂製作，捕捉大谷翔平的打擊準備姿勢，細節滿滿，就連球鞋上的紋路、球衣的皺摺以及污漬等，都忠實還原。
台座上寫有「50-50 CLUB」的紀念板，這是為了慶祝大谷翔平在去年球季達成50支全壘打、50次盜壘的成就，並標注序列號代表稀有珍藏，並寫下大谷翔平的背號「17」以及名字「OHTANI」。
只不過對於臉部的還原度球迷有些疑惑，日本球迷表示「有點微妙…」、「這是沒有臉部特寫的原因嗎？」更有球迷直說：「這是誰？」
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言