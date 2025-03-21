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MLB／重返投手丘目標170公里？大谷翔平：身為先發不容易
道奇隊日籍球星大谷翔平本季將重拾二刀流，重返投手丘，他最近接受日媒訪問時，坦言想飆170公里火球，但不是容易達成的目標。
大谷翔平生涯最速是165公里，他接受日媒《Number》專訪時提到，不會為了避免受傷而刻意收力投，想以力量型投手姿態去投球，這是他心目中理想的投手形象。
當被問到經歷2次右肘手術，是否會改變球路，大谷回答，「基本上沒變化，身為投手只想投出，身為打者的我都打不中的球，無論是數據還投球感覺，我都會站在打者角度去思考，怎樣的直球最難打？怎樣的變化球最討厭？只要朝這方向努力就行了。」
至於腦中是否還有想挑戰170公里速球的念頭？大谷說，「170公里嗎？如果能投的話，當然想試試看啊！不過身為先發投手，這確實是不容易達成的目標。」
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