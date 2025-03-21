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MLB／東京賽官方商品賣破13億 Fanatics史上最賺的一筆

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
海外賽周邊商品廠商Fanatics賺翻，今天公布東京賽共帶財4000萬美元。 美聯社
海外賽周邊商品廠商Fanatics賺翻，今天公布東京賽共帶財4000萬美元。 美聯社

美國職棒大聯盟舉辦東京海外開幕戰商機無限，周邊商品廠商Fanatics也賺翻，今天公布東京賽共帶財4000萬美元（約13.2億台幣），成為該公司史上締造最高銷售額的系列賽、主題日。

今年球季從海外起跑，道奇小熊隊18、19日於東京巨蛋過招兩場，為新球季熱鬧揭開序幕，Fanatics為了這兩場比賽推出一系列周邊商品及球員卡，從開賽前就吸引球迷搶購，排隊人潮驚人。

Fanatics今天公布銷售成績，從兩隊抵達日本到兩場賽事落幕，全程共約一周期間，有超過20萬球迷在周邊商品店消費，1萬2千盒東京限定球員卡在幾小時內就售罄，村上隆聯名系列在1小時內就宣布完售，Fanatics官方APP新增超過10萬下載。Fanatics因東京賽周邊商品、球員卡共賺進4000萬美元，寫下最高銷售額紀錄。

大聯盟 小熊隊 道奇

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