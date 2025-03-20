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MLB／前四分衛東京賽界外搶接球妻子發文護航 意外拍到台灣美女記者

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊孟西(右)全力搶接界外球，結果被坐觀眾席的前NFL明星四分衛皮特接住。擷圖自霍莉IG
道奇隊孟西(右)全力搶接界外球，結果被坐觀眾席的前NFL明星四分衛皮特接住。擷圖自霍莉IG

昨天道奇隊與小熊隊進行東京開幕賽第2戰，六局下道奇三壘手孟西(Max Muncy)積極爭搶界外飛球，最終卻被坐在觀眾席的球迷戴手套接走，結果這個人竟是前美式足球NFL卡羅來納黑豹隊四分衛皮特（Rodney Peete)，這事吸引不少球迷關注；從孟西的表情看出似乎有所不滿，而皮特則是露出得意洋洋的樣子，因此皮特被不少人指為是干擾接球，但事後妻子霍莉(Holly Robinson Peete)在IG上做出澄清，丈夫是保護家人避免被球打到，還透露皮特之前還是三次大聯盟選秀的三壘手，只是澄清IG一段影片，竟然意外拍到來自台灣華視美女記者鄭雅方，賽後場外採訪的畫面，並介紹是來自國際的電視單位。

前NFL四分衛皮特妻子霍莉在IG上為丈夫澄清文，意外拍到華視美女記者鄭雅方採訪畫面，還特別介紹一下。擷圖自霍莉IG
前NFL四分衛皮特妻子霍莉在IG上為丈夫澄清文，意外拍到華視美女記者鄭雅方採訪畫面，還特別介紹一下。擷圖自霍莉IG

59歲皮特也在個人社群X上說，「拜託，孟西沒機會(接球)了！」；有些人挺皮特，指出他接球的手套是放在孟西手套之下，因此是孟西確定接不到，才被皮特接到。只是皮特接球後的表情，讓網友大為驚嘆，那臉上的畫面，當就像是「當年我不打棒球是你們的損失」一樣，令人超好笑的表情包。其實皮特的兒子也是道奇隊職員，因此他們才特別趁此機會從美國趕來東京看球，還穿著道奇的球衣。

皮特妻子在IG上為丈夫護航說，「那顆界外球朝著我們飛來，這就是給我們頭盔和手套，就是為了以防萬一。」甚至賽後錄影了一段皮特接到球的感想，就是這段畫面，先將華視記者鄭雅方拍進去，錄了她的工作畫面後，才將鏡頭轉向皮特，讓皮特去解說。

此次東京賽有不少台灣媒體往日本採訪，華視是今年美國大聯盟轉播單位，因此特別派人做現場報導，結果這個辛苦工作畫面意外被皮特妻子拍下，成了國際宣傳。

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