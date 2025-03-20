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MLB／東京賽首戰 日本境內創2500萬人次看大谷比賽收視紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
東京海外賽在日本掀起2500萬人次觀看熱潮，可見大谷魅力驚人。 歐新社
東京海外賽在日本掀起2500萬人次觀看熱潮，可見大谷魅力驚人。 歐新社

道奇隊與小熊隊的東京海外開幕戰落幕，最終由道奇以2勝0敗橫掃小熊，而G1在日本收視率高達31.7%，寫下高達2500萬觀看人次紀錄，等同於有五分之一的日本人收看過這場比賽，同時也超越去年首爾海外賽的收視紀錄。

《MLB Communications》透露，過往的最高收視紀錄為2024年首爾海外賽首戰，當時日本收視人次為1870萬，此次收視還比上次還多600萬以上。但或許收視受到大谷熱度影響，2019年運動家隊與水手隊進行的東京系列賽G1收視人次只有560萬。

對比過往的運動家與水手海外賽，有大谷坐鎮的道奇隊可說是熱度滿滿。 美聯社
對比過往的運動家與水手海外賽，有大谷坐鎮的道奇隊可說是熱度滿滿。 美聯社

根據 《洛杉磯時報》報導，此次東京海外賽熱度驚人，以美國本土舉例，上次美國本土達到2500萬人次觀看，是2017年的世界大賽G7，對戰組合是太空人隊與道奇隊。不過日本人口還比美國少1/3，可見大谷在東京掀起的巨大熱潮。

道奇

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