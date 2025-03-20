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MLB／請不要剝奪東京球迷體驗！大聯盟記者狠批小熊敬遠大谷

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷獲得故意四壞保送，小跑步上一壘，現場響起噓聲。 法新社
大谷獲得故意四壞保送，小跑步上一壘，現場響起噓聲。 法新社

昨日道奇隊在海外開幕戰靠著日本球星大谷翔平的本季首轟收下開季2連勝，不過他卻在第4打席獲得故意四壞，不僅現場球迷感到失望，噓聲不斷，就連大聯盟記者克萊爾（Michael Clair）與道奇媒體都對此感到不滿。

大谷翔平昨日繳出3支1，唯一一支安打就是全壘打，不過在第4打席遭到故意四壞保送，現場爆發噓聲。大谷身為比賽一大看點，球迷希望能看到投手與他正面對決，這樣缺乏張力的舉動自然使得球迷失望。

大聯盟記者克萊爾就在社群軟體X上發文寫道：「大谷應該要獲得接受敬遠，或者繼續該打席的權利。」，甚至還連寫了三次「討厭」來形容自己的不滿，「這根本剝奪了東京球迷少數能親眼看到大谷揮棒的機會！才球季第2場比賽而已，要這樣不如舉白旗投降吧！」

專門報導道奇相關消息的《Dodgers Nation》也說道：「一般來說還能理解故意四壞，但請不要毀了東京球迷的看球體驗，請正面對決大谷吧！」，還直言：「在東京巨蛋敬遠大谷翔平真是令人感到噁心。」

大谷翔平 道奇

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