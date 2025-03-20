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MLB／美媒評衛冕軍道奇6大勁敵 卡洛爾領軍響尾蛇名列其中

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇陣容豪華，有望衝擊季後賽，甚至是世界大賽。 路透
道奇陣容豪華，有望衝擊季後賽，甚至是世界大賽。 路透

衛冕軍道奇隊手握一眾強投豪打，休賽季也積極補強，在各項季前預測都名列前茅，再次對季後賽甚至是世界大賽發起衝擊。今日ESPN便透過知名記者帕桑（Jeff Passan）來評選能夠成為令道奇頭痛的6支隊伍。

帕桑首個提到的球隊是響尾蛇隊，他分析，由塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes）為首的先發輪值令人安心，且打線在「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）領軍的情況下，攻擊表現會提升不少；至於勇士隊，傷癒復出的史泰德（Spencer Strider）被譽為是地表最有天賦的投手之一，也期待亞古納（Ronald Acuna Jr.）能重拾MVP身手。

台美混血的卡洛爾是響尾蛇陣中的「核彈頭」，具有帶動球隊進攻的特質。 法新社
台美混血的卡洛爾是響尾蛇陣中的「核彈頭」，具有帶動球隊進攻的特質。 法新社

再者是金鶯隊，報導中指出，金鶯的年輕好手們有望打出不一樣的賽季，包含持續進步的23歲游擊手韓德森（Gunnar Henderson）與狀元哈勒戴（Jackson Holliday）的未來性都令人期待；費城人隊王牌惠勒（Zack Wheeler）在球季末段總能繳出好表現，被視為能刺激戰績的關鍵，哈波（BryceHarper）與史瓦柏（Kyle Schwarber）的火力貢獻也是看點之一。

最後則是教士隊以及紅襪隊，前者握有塔提斯（Fernando Tatis Jr.）以及馬恰多（Manny Machado）2位強打者，還有力求反彈的波賈茲（Xander Bogaerts）；紅襪在投手部分則有強力左投克羅謝（Garrett Crochet）與前道奇人布勒（Walker Buehler），內野防區則新增了明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）加持，能帶給對手新的威脅。

世界大賽 道奇

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