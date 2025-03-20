快訊

地牛翻身！中午12時52分花蓮規模3.8地震 最大震度花蓮4級

掐死馬國女大生為何連無期徒刑都撤銷？ 更一審解釋減刑原因

咳嗽救星？「無糖綠＋半糖紅」偏方熱議 醫證實：有科學依據

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威熱身賽演3上3下奪救援成功 出賽4場都沒失分

中央社／ 台北20日電
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

美職舊金山巨人隊台灣好手鄧愷威今天在大聯盟熱身賽中後援登板，投1局演出3上3下，奪下本季在大聯盟春訓的第2次救援成功，目前出賽4場無失分，最終巨人隊3比1獲勝。

巨人隊今天與皇家隊交手的的大聯盟熱身賽，鄧愷威在9局下登板救援，讓貝拉斯格斯（Nelson Velazquez）擊出游擊方向滾地球出局後，三振掉狄克森（Dustin Dickerson），最後讓卡斯楚（Harold Castro）擊出左外野方向飛球出局，演出3上3下。

最終巨人隊以3比1擊退皇家隊，鄧愷威奪下救援成功。總計鄧愷威此戰投1局無失分，最快球速94.3英里（約151.7公里），今年他在大聯盟熱身賽出賽4場、投4局，拿下1次中繼成功、2次救援成功，都沒有掉分，送出5次三振，防禦率是完美的0。

此戰巨人隊與皇家隊本來以1比1僵持不下，不過9局上巨人隊展開攻勢，梅柯勒（Wade Meckler）、波特（Logan Porter）、巴約斯（Sabin Ceballos）接連敲出安打，攻下2分超前，成為勝利關鍵。

大聯盟 巨人 鄧愷威

延伸閱讀

MLB／大谷翔平廣告代言賺翻 2025賺33億元聯盟居首

中職／艾璞樂先發4局無失分 熱身賽龍隊擊退兄弟

MLB／大谷翔平披上「金標聖衣」全大聯盟僅6人能穿

MiLB／看見鄧愷威控球大躍進 教練：本季有機會大顯身手

相關新聞

MLB／光代言收入就1億美元 大谷翔平成棒壇第一人！

專門計算運動經濟的網站「Sportico」公布2025年薪資榜前15大球星，簽下巨約的大都會隊球星索托（Juan Sot...

MLB／喜獲大谷翔平本季首轟球！10歲小球迷：要當傳家之寶

昨日在東京巨蛋迎來大聯盟海外開幕賽第2戰，大谷翔平5局上敲出本季首轟，幫助道奇隊以6：3擊敗小熊隊。這顆全壘打球最終被一名10歲的小球迷藤森創太（Sota Fujimori）撿到，他興奮表示要將這顆球

MLB／鄧愷威熱身賽演3上3下奪救援成功 出賽4場都沒失分

美職舊金山巨人隊台灣好手鄧愷威今天在大聯盟熱身賽中後援登板，投1局演出3上3下，奪下本季在大聯盟春訓的第2次救援成功，目...

MLB／春訓外野守備率僅8成 太空人「阿土伯」陷生涯最大瓶頸

太空人隊34歲老將「阿土伯」亞土維（Jose Altuve）本季移防左外野，沒想到今天在一、三壘有人狀況下發生個人春訓第3次失誤，還是已鎖定飛球狀況下發生的掉球失誤，紀錄上記為失誤加高飛犧牲打，賽後受

MLB／昨天奪勝人還在東京就被下放3A 球迷為道奇右投抱不平

道奇隊昨天在東京巨蛋海外開幕賽第2戰以6：3擊敗小熊隊，27歲右投納克（Landon Knack）第6局登板中繼，主投2局飆3K無失分，還拿下本場勝投，沒想到賽後球團卻宣布將其下放3A。 納克昨

MLB／傳奇黑人球員羅賓森頁面遭刪除 疑呼應川普新政策所致

大聯盟史上首位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson）是打破球員種族藩籬的重要人物，他的奮鬥故事成為種族平等象徵，不過昨天有人發現羅賓森從軍時期的資料在美國國防部網站上「被消失」，疑似與美國總

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。