MLB／鄧愷威熱身賽演3上3下奪救援成功 出賽4場都沒失分

美職舊金山巨人隊台灣好手鄧愷威今天在大聯盟熱身賽中後援登板，投1局演出3上3下，奪下本季在大聯盟春訓的第2次救援成功，目前出賽4場無失分，最終巨人隊3比1獲勝。

巨人隊今天與皇家隊交手的的大聯盟熱身賽，鄧愷威在9局下登板救援，讓貝拉斯格斯（Nelson Velazquez）擊出游擊方向滾地球出局後，三振掉狄克森（Dustin Dickerson），最後讓卡斯楚（Harold Castro）擊出左外野方向飛球出局，演出3上3下。

最終巨人隊以3比1擊退皇家隊，鄧愷威奪下救援成功。總計鄧愷威此戰投1局無失分，最快球速94.3英里（約151.7公里），今年他在大聯盟熱身賽出賽4場、投4局，拿下1次中繼成功、2次救援成功，都沒有掉分，送出5次三振，防禦率是完美的0。

此戰巨人隊與皇家隊本來以1比1僵持不下，不過9局上巨人隊展開攻勢，梅柯勒（Wade Meckler）、波特（Logan Porter）、巴約斯（Sabin Ceballos）接連敲出安打，攻下2分超前，成為勝利關鍵。