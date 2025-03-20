MLB／昨天奪勝人還在東京就被下放3A 球迷為道奇右投抱不平
道奇隊昨天在東京巨蛋海外開幕賽第2戰以6：3擊敗小熊隊，27歲右投納克（Landon Knack）第6局登板中繼，主投2局飆3K無失分，還拿下本場勝投，沒想到賽後球團卻宣布將其下放3A。
納克昨天一上來就三振掉凱利（Carson Kelly），雖被柏蒂（Jon Berti）擊出唯一一支安打，但他之後三振掉哈普（Ian Happ），接著讓鈴木誠也擊出滾地球，使柏提被封殺，結束這局。
納克第7局更是送出乾淨俐落的三上三下，還包含2次三振，本戰主投2局無失分，只被敲1支安打，飆出3K。沒想到繳出好投的他，人都還沒回美國，就被球團宣布下放3A，同樣遭到下放的還有紹爾（Matt Sauer）和奧特曼（James Outman）。
消息傳出引發球迷熱議，紛紛留言表示，「這簡直太難受了」、「大聯盟就是這麼殘酷」、「投得這麼好還是得回到3A，真是瘋狂」，也有球迷給予鼓勵：「納克是好投手，總會有需要你的時候。」
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