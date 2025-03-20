MLB／傳奇黑人球員羅賓森頁面遭刪除 疑呼應川普新政策所致

大聯盟史上首位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson）是打破球員種族藩籬的重要人物，他的奮鬥故事成為種族平等象徵，不過昨天有人發現羅賓森從軍時期的資料在美國國防部網站上「被消失」，疑似與美國總統川普（Donald Trump）新政策有關。

羅賓森二戰結束後加入黑人聯盟打球，後來獲邀加盟道奇隊，1947年升上大聯盟，無畏種族歧視的辱罵與威脅，繳出175支安打、12轟、29盜及2成97打擊率，奪下該年新人王，因為他歷史性的地位，背號42號被大聯盟所有球隊永久退休。

不過羅賓森加入大聯盟前的軍旅故事與傳記，卻在美國時間周三被人發現已無法搜尋，包含他1944年拒絕坐到軍旅巴士後座而被移送法辦，最終無罪的故事。得知此事後，羅賓森的兒子，也是羅賓森基金會董事會成員大衛（David Robinson）則深感驚訝。

大衛談到父親時說道：「作為一位體育英雄和為國家服務的軍人，他為這個社會做出巨大貢獻。」此事件被視為是川普廢除DEI（多元、平等、共榮）政策所致，不過後續羅賓森的頁面已經恢復。