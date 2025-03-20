快訊

地牛翻身！中午12時52分花蓮規模3.8地震 最大震度花蓮4級

掐死馬國女大生為何連無期徒刑都撤銷？ 更一審解釋減刑原因

咳嗽救星？「無糖綠＋半糖紅」偏方熱議 醫證實：有科學依據

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／狄葛隆坦承投球機制有些問題 均速下滑無關傷勢

聯合新聞網／ 綜合外電報導
狄葛隆春訓表現漸入佳境。 路透社。
狄葛隆春訓表現漸入佳境。 路透社。

德州遊騎兵隊王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）在週三對西雅圖水手隊的春訓比賽中登板，主投四局失兩分，被敲四支安打，另有兩次保送與三次三振，最終遊騎兵以2-3落敗。雖然表現不算完美，但狄葛隆賽後表示，整體狀況仍在調整中，並不感到太過擔憂。

「今天滑球沒有按照我的想法下墜，太多球留在好球帶中央，」狄葛隆表示。「第一輪打者時還能勉強應付，但我今天的投球機制有些問題，主要是落地時的動作不太順暢，導致球路飄高，沒能像平時那樣壓低投球角度。我們可以在接下來的牛棚訓練和比賽中進一步調整。」

賽前狄葛隆在牛棚練投時狀況良好，但當比賽開始後，他發現自己的肩膀過早張開，無法在比賽中即時修正動作。他的速球均速約95.5英里，最快達97英里，相較於2024年的平均速球略低約2英里，但他認為這與當天的能量分配有關，而非傷勢影響。

「我當然可以投得更快，」狄葛隆談到球速時表示，「但當你發現投球機制不夠順暢時，就必須用更聰明的方式投球，而不是一味追求球速。今天的狀況不太理想，因此我選擇保守控制速球，嘗試找到較佳的控球方式。不過，今天沒有投得很準確，這部分還需要再調整。」

這是狄葛隆本春訓第二次在Cactus League登板，遊騎兵隊出於謹慎考量，在開季前選擇慢速推進他的復健計畫。他原本應該在3月13日對舊金山巨人隊再投一場，但因胃部不適被迫取消，導致調整節奏稍微受到影響。

「健康狀況是最重要的，這方面我感覺很好，」狄葛隆表示。「今天投了57球，這對於開季準備來說是個好訊號，現在的目標就是在最後幾次出賽中進一步調整，為正式比賽做好準備。」

狄葛隆開季會先擔任後段輪值。 路透社。
狄葛隆開季會先擔任後段輪值。 路透社。

遊騎兵目前面臨輪值傷病潮，布拉德福德（Cody Bradford）因手肘不適暫時停機，葛瑞（Jon Gray）則因右手腕骨折缺陣，然而總教練波奇（Bruce Bochy）仍計畫讓狄葛隆從輪值尾端開季。他預計在3月30日對戰紅襪的系列賽最終戰，或3月31日迎戰紅人的客場賽事中登板，正式展開2025年賽季。

「傷病總是讓人遺憾，但你永遠無法指望整季只靠五名先發投手撐下來，」狄葛隆談到隊友的傷勢時表示。「我們的年輕投手深度不錯，像萊特（Jack Leiter）、洛克（Kumar Rocker），甚至豪瑟（Adrian Houser）和墨菲（Patrick Murphy）都表現不錯，我們擁有一些不錯的選擇。」

隨著開季臨近，狄葛隆的回歸狀態仍受關注，若能成功調整投球機制並恢復穩定控球，他依然是遊騎兵本季最關鍵的先發支柱之一。

Jacob deGrom MLB 遊騎兵

相關新聞

MLB／光代言收入就1億美元 大谷翔平成棒壇第一人！

專門計算運動經濟的網站「Sportico」公布2025年薪資榜前15大球星，簽下巨約的大都會隊球星索托（Juan Sot...

MLB／喜獲大谷翔平本季首轟球！10歲小球迷：要當傳家之寶

昨日在東京巨蛋迎來大聯盟海外開幕賽第2戰，大谷翔平5局上敲出本季首轟，幫助道奇隊以6：3擊敗小熊隊。這顆全壘打球最終被一名10歲的小球迷藤森創太（Sota Fujimori）撿到，他興奮表示要將這顆球

MLB／鄧愷威熱身賽演3上3下奪救援成功 出賽4場都沒失分

美職舊金山巨人隊台灣好手鄧愷威今天在大聯盟熱身賽中後援登板，投1局演出3上3下，奪下本季在大聯盟春訓的第2次救援成功，目...

MLB／春訓外野守備率僅8成 太空人「阿土伯」陷生涯最大瓶頸

太空人隊34歲老將「阿土伯」亞土維（Jose Altuve）本季移防左外野，沒想到今天在一、三壘有人狀況下發生個人春訓第3次失誤，還是已鎖定飛球狀況下發生的掉球失誤，紀錄上記為失誤加高飛犧牲打，賽後受

MLB／昨天奪勝人還在東京就被下放3A 球迷為道奇右投抱不平

道奇隊昨天在東京巨蛋海外開幕賽第2戰以6：3擊敗小熊隊，27歲右投納克（Landon Knack）第6局登板中繼，主投2局飆3K無失分，還拿下本場勝投，沒想到賽後球團卻宣布將其下放3A。 納克昨

MLB／傳奇黑人球員羅賓森頁面遭刪除 疑呼應川普新政策所致

大聯盟史上首位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson）是打破球員種族藩籬的重要人物，他的奮鬥故事成為種族平等象徵，不過昨天有人發現羅賓森從軍時期的資料在美國國防部網站上「被消失」，疑似與美國總

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。