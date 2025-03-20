MLB／狄葛隆坦承投球機制有些問題 均速下滑無關傷勢

德州遊騎兵隊王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）在週三對西雅圖水手隊的春訓比賽中登板，主投四局失兩分，被敲四支安打，另有兩次保送與三次三振，最終遊騎兵以2-3落敗。雖然表現不算完美，但狄葛隆賽後表示，整體狀況仍在調整中，並不感到太過擔憂。

「今天滑球沒有按照我的想法下墜，太多球留在好球帶中央，」狄葛隆表示。「第一輪打者時還能勉強應付，但我今天的投球機制有些問題，主要是落地時的動作不太順暢，導致球路飄高，沒能像平時那樣壓低投球角度。我們可以在接下來的牛棚訓練和比賽中進一步調整。」

賽前狄葛隆在牛棚練投時狀況良好，但當比賽開始後，他發現自己的肩膀過早張開，無法在比賽中即時修正動作。他的速球均速約95.5英里，最快達97英里，相較於2024年的平均速球略低約2英里，但他認為這與當天的能量分配有關，而非傷勢影響。

Jacob deGrom vs the Mariners: 4 IP, 2 ER, 2 BB, 3 K



He threw 57 pitches, 36 for strikes. Fastball velo wsat around 96 mph pic.twitter.com/vogKtqVupd — kennedi landry (@kennlandry) 2025年3月19日

「我當然可以投得更快，」狄葛隆談到球速時表示，「但當你發現投球機制不夠順暢時，就必須用更聰明的方式投球，而不是一味追求球速。今天的狀況不太理想，因此我選擇保守控制速球，嘗試找到較佳的控球方式。不過，今天沒有投得很準確，這部分還需要再調整。」

這是狄葛隆本春訓第二次在Cactus League登板，遊騎兵隊出於謹慎考量，在開季前選擇慢速推進他的復健計畫。他原本應該在3月13日對舊金山巨人隊再投一場，但因胃部不適被迫取消，導致調整節奏稍微受到影響。

「健康狀況是最重要的，這方面我感覺很好，」狄葛隆表示。「今天投了57球，這對於開季準備來說是個好訊號，現在的目標就是在最後幾次出賽中進一步調整，為正式比賽做好準備。」

狄葛隆開季會先擔任後段輪值。 路透社。

遊騎兵目前面臨輪值傷病潮，布拉德福德（Cody Bradford）因手肘不適暫時停機，葛瑞（Jon Gray）則因右手腕骨折缺陣，然而總教練波奇（Bruce Bochy）仍計畫讓狄葛隆從輪值尾端開季。他預計在3月30日對戰紅襪的系列賽最終戰，或3月31日迎戰紅人的客場賽事中登板，正式展開2025年賽季。

「傷病總是讓人遺憾，但你永遠無法指望整季只靠五名先發投手撐下來，」狄葛隆談到隊友的傷勢時表示。「我們的年輕投手深度不錯，像萊特（Jack Leiter）、洛克（Kumar Rocker），甚至豪瑟（Adrian Houser）和墨菲（Patrick Murphy）都表現不錯，我們擁有一些不錯的選擇。」

隨著開季臨近，狄葛隆的回歸狀態仍受關注，若能成功調整投球機制並恢復穩定控球，他依然是遊騎兵本季最關鍵的先發支柱之一。