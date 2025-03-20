MLB／春訓外野守備率僅8成 太空人「阿土伯」陷生涯最大瓶頸

太空人隊34歲老將「阿土伯」亞土維（Jose Altuve）本季移防左外野，沒想到今天在一、三壘有人狀況下發生個人春訓第3次失誤，還是已鎖定飛球狀況下發生的掉球失誤，紀錄上記為失誤加高飛犧牲打，賽後受訪時他也直呼不滿意。

由於太空人前當家三壘手布萊格曼（Alex Bregman）轉戰紅襪隊，外野手塔克（Kyle Tucker）被交易至小熊隊，為了幫交易來的巴瑞德斯（Isaac Paredes）騰出一個內野空間，太空人選擇將亞土維這名二壘老將擺到左外野。

不過目前看來亞土維還需要時間適應，畢竟他14年大聯盟生涯，先發二壘的場次高達1749場，幾乎已成為太空人二壘的代名詞。今年春訓他在外野10場出賽，16次守備機會竟發生3次失誤，守備率僅8成13。

亞土維受訪表示，自己對這幾天的狀況真的不太滿意，但他會盡自己所能，「我想我最後可以在左外野繳出好表現，我以前也遇到過艱難的處境，但我都克服了。」亞土維也向球迷保証，自己會成為一名優秀的外野手。