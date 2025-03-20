MLB／休息室禁用手機！去年吞99敗的天使祭出奇招

為了增加球員向心力，美國職棒大聯盟天使隊祭出奇招，要球在休息室內不得使用手機，這個點子來自總教練華盛頓（Ron Washington），希望讓球員更專注在棒球上。

天使去年球季寫下63勝99敗的隊史最差成績，也已經連續10個球季與季後賽無緣，今年總教練華盛頓推出新規定，也強調不是懲罰，而是希望大家更加專注，他過去在執教遊騎兵隊時期也曾施行類似規定。

而天使看板球星楚奧特（Mike Trout）、投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）將負責監督球員執行這項規則，而楚奧特與內野手奈托（Zach Neto）都認為目前施行起來效果不錯。